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В Стамбуле произошло противостояние между грузинами и чеченцами


01.04.2021   14:32


В Стамбуле произошло противостояние между грузинами и чеченцами, в результате чего два человека погибли и двое пострадали, - информацию об этом распространяют турецкие СМИ.

По их информации, прибывшие на место медики обнаружили мертвыми двух граждан.

Состояние одного из раненых тяжелое.

Инцидент произошел перед одним из ресторанов Стамбула, в столкновении участвовали 7 человек. Примечательно, что кадры противостояния были сняты одним из очевидцев.

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