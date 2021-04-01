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В Стамбуле произошло противостояние между грузинами и чеченцами
01.04.2021 14:32
В Стамбуле произошло противостояние между грузинами и чеченцами, в результате чего два человека погибли и двое пострадали, - информацию об этом распространяют турецкие СМИ.
По их информации, прибывшие на место медики обнаружили мертвыми двух граждан.
Состояние одного из раненых тяжелое.
Инцидент произошел перед одним из ресторанов Стамбула, в столкновении участвовали 7 человек. Примечательно, что кадры противостояния были сняты одним из очевидцев.
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