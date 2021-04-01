

В Стамбуле произошло противостояние между грузинами и чеченцами

01.04.2021 14:32





В Стамбуле произошло противостояние между грузинами и чеченцами, в результате чего два человека погибли и двое пострадали, - информацию об этом распространяют турецкие СМИ.



По их информации, прибывшие на место медики обнаружили мертвыми двух граждан.



Состояние одного из раненых тяжелое.



Инцидент произошел перед одним из ресторанов Стамбула, в столкновении участвовали 7 человек. Примечательно, что кадры противостояния были сняты одним из очевидцев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





