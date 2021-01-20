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Грузию поделят на три ковид-зоны - транспорт заработает в «зеленой»
20.01.2021 21:10
«В зеленой зоне, возможно, откроется и транспорт», - заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
По её словам, регуляции в стране будут сняты поэтапно, с жестким соблюдением регуляций.
Как пояснила министр, с точки зрения распространения коронавируса страна будет разделена на три зоны. В т.н зеленой зоне ограничения снимут гораздо раньше, чем в "желтой" и "красной" зонах.
«Вы знаете, что страны разделены на зеленую, желтую и красную зоны. На сегодняшний день такая ситуация существует и в регионах Грузии. Следовательно, эти открытия будут поэтапными в масштабах всей Грузии, в направлении регионов, и будут иметь разную градацию. В тех регионах, где мы укажем, что есть зеленая зона, конечно, у нас будет больше возможностей для открытия как экономической деятельности, так и образовательного компонента, можно будет открыть даже транспорт, хотя со строжайшим соблюдением регуляций. У нас будет другой подход к "желтым" регионам и, конечно же, другой подход к "красным"", - заявила Екатерина Тикарадзе в эфире телеканала «Имеди».
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