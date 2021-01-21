

«Грузия против России» - решение Страсбургского суда

21.01.2021 17:30





Страсбургский суд вынес решение по делу о войне 2008 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте Европейского суда по правам человека.



Дело касалось обвинений правительства Грузии о различных нарушениях Российской Федерацией Конвенции в связи с вооруженным конфликтом между Грузией и Российской Федерацией в августе 2008 года.



Суд постановил, что должны быть разделены активная фаза боевых действий (8-12 августа 2008 г.) и другие события, произошедшие после прекращения активной фазы боевых действий, то есть после заключения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г.



Суд учел представленные сторонами замечания и многие другие документы, а также отчеты международных правительственных и неправительственных организаций. Кроме того, суд заслушал показания 33 свидетелей.



После рассмотрения дела, суд пришел к выводу, что события, произошедшие во время активной фазы боевых действий (8-12 августа 2008 г.), не подпадают под юрисдикцию России по статье 1 Конвенции (обязательство уважать права человека), и объявил эту часть жалобы неприемлемой. Однако он постановил, что Российская Федерация осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года. После этого периода сильное присутствие России и отношение властей Южной Осетии и Абхазии к Российской Федерации указывало на то, что «эффективный контроль» над Южной Осетией и Абхазией продолжался. Таким образом, суд заключил, что события, последовавшие за прекращением боевых действий, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в соответствии со статьей 1 Конвенции (обязательство уважать права человека).



В частности, Большая палата Европейского суда по правам человека постановила:



· 11 голосами против 6, что события во время активной фазы боевых действий (8-12 августа 2008 г.) не подпадают под юрисдикцию России в соответствии со статьей 1 Конвенции (обязательство уважать права человека);



· 16 голосами против одного, что события, произошедшие после прекращения боевых действий (после соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г.), подпадают под юрисдикцию России;



· 16 голосами против одного, что имела место административная практика, противоречащая статьям 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания) и статье 8 (право на защиту частной и семейной жизни) Конвенции, а также статьи 1 Дополнительного протокола к Конвенции (защита собственности).



· Единогласно, что задержание граждан Грузии силами Южной Осетии в Цхинвали 10-27 августа 2008 г. подпадает под юрисдикцию Российской Федерации в соответствии со статьей 1 Конвенции (обязательство уважать права человека);



· Единогласно, что имела место административная практика, противоречащая статье 3 Конвенции (запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания) в отношении условий содержания под стражей и унижающего достоинство обращения 160 гражданских лиц Грузии, что следует рассматривать как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение;



· Единогласно, что имела место административная практика, противоречащая статье 5 Конвенции (право на свободу и безопасность) в отношении произвольного задержания граждан Грузии в августе 2008 года;



· Единогласно, что задержание грузинских военнопленных южноосетинскими силами в Цхинвали 8-17 августа 2008 г. подпадает под юрисдикцию России в соответствии со статьей 1 Конвенции;



· 16 голосами против одного, что имела место административная практика, противоречащая статье 3 Конвенции (запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания) в отношении пыток грузинских военнопленных;



· 16 голосами против одного, что граждане Грузии, которым не позволили вернуться в Южную Осетию или Абхазию, подпадают под юрисдикцию России;



· 16 голосами против одного, что имела место административная практика, противоречащая статье 2 Протокола № 4 к Конвенции (свобода передвижения) в связи с невозможностью возвращения граждан Грузии в свои дома;



· Единогласно, что не было нарушения статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции (право на образование);



· Единогласно, что Российская Федерация имеет процедурное обязательство в соответствии со статьей 2 Конвенции проводить не только адекватное и эффективное расследование событий, произошедших после прекращения боевых действий, но и событий, произошедших во время активной фазы боевых действий;



· 16 голосами против одного имело место процедурное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь);



· Единогласно, что нет необходимости в отдельном рассмотрении жалобы государства-заявителя на нарушение статьи 13;



· 16 голосами против одного, что государство-ответчик не выполнило свои обязательства по статье 38;



· Единогласно, что вопрос в связи с применением статьи 41 Конвенции не готов для решения и поэтому должен быть полностью отложен.



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