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Ираклий Кобахидзе переизбран на пост вице-президента ПАСЕ


25.01.2021   18:01


Лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

Всего на зимней сессии, проходящей в Страсбурге, утвердили 17 вице-президентов. Среди них – вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Отметим, что постоянная делегация Украины в ПАСЕ сегодня обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций, в том числе представители Грузии.

Сегодня в ПАСЕ обсуждают отчет наблюдательной миссии Совета Европы в связи с парламентскими выборами в Грузии 2020 года. В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель оппозиции – Фридон Инджия.

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