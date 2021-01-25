

На сессии ПАСЕ рассмотрели отчет Миссии наблюдателей Совета Европы по выборам в Грузии

25.01.2021 21:08





На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге сегодня обсуждался отчет наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы по парламентским выборам в Грузии.



Согласно отчету, несмотря на некоторые нарушения, выборы в Грузии были конкурентными, и основные свободы были в значительной степени защищены.



Однако присутствовали факты давления на избирателей, наблюдалось размытие границ между правящей партией и государством, а также слабое регулирование финансирования избирательных кампаний, что по мнению наблюдателей ослабило доверие избирателей.



Согласно документу, избирательная администрация смогла разумно обеспечить технические аспекты выборов в условиях пандемии ковида.



В отчете также говориться, что с 2017 года парламентские партии имеют право назначать членов комиссий пропорционально количеству голосов, полученных на последних парламентских выборах, что приводит к преобладающему представительству правящей партии на этих выборах. Это негативно повлияло на восприятие общественностью беспристрастности и независимости избирательных комиссий в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, международных стандартов и передовой практики.



Что касается оценки работы СМИ в документе указано, что плюралистическая медиа-среда была поляризованной по политическим линиям и бизнес-интересам.



Докладчиком по этому вопросу выступил глава группы наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тин Кокс, который ранее раскритиковал грузинскую оппозицию за решение бойкотировать работу парламента.





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