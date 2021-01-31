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Гамкрелидзе: Если в этом году будут вакцинированы 60-70% населения, мы победим пандемию


31.01.2021   21:21


По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, если в этом году вакцинировать 60-70% населения, в обществе сформируется довольно высокий иммунитет и будет возможно победить пандемию.

По словам Гамкрелидзе, единственное оружие для победы над пандемией - это вакцина.

«Как известно, от этого вируса нет лекарства прямого действия. Сегодня есть только лишь те регуляции и ограничительные мероприятия, которые используются, и уже начатая вакцинация. Вакцина – самое мощное орудие для превенции и профилактики инфекционных заболеваний. Поэтому все мы вместе, не только в Грузии, но и во всем мире, медицинский персонал должны суметь и создать в обществе максимально высокий иммунный слой.

Если в этом году будет вакцинировано 60-70% населения, что, разумеется, сложная задача, то в обществе сформируется довольно высокий иммунитет, и мы победим пандемию», - сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что общественности следует предоставлять о вакцинации только верную информацию, в чем достаточно велика роль СМИ.

По словам Амирана Гамкрелидзе, в Грузию поступит только та вакцина, которая имеет рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, и безопасна для здоровья человека.

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