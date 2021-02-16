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Парламент приостановил депутатскую неприкосновенность лидеру ЕНД Нике Мелия
16.02.2021 16:02
Парламент поддержал приостановление депутатской неприкосновенности председателя «Национального движения» Ники Мелия. На заседании вопрос поддержали 88 депутатов, против были двое.
После этого решения парламента, прокуратуре предоставляется возможность обратиться в суд с ходатайством о применении заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении Ники Мелия.
27 июня 2019 года Ника Мелия, который был привлечен к уголовной ответственности за «руководство и участие в насилии, совершенном группой лиц», был приговорен Тбилисским городским судом к залогу в размере 30 000 лари и дополнительным ограничительным мерам, включая электронный мониторинг. Однако 1 ноября 2020 года, делая публичное объявление в месте общественного собрания, Ника Мелия снял свой браслет для электронного наблюдения.
Тогда прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Решением суда от 3 ноября 2020 года размер залога, наложенного на Нику Мелия в качестве меры пресечения, был увеличен на 40 тысяч лари. Срок оплаты был установлен в 50 дней.
Ника Мелия был вызван в Генеральную прокуратуру 5 февраля 2021 года в целях предупреждения о последствиях несоблюдения условий залога, но не явился. В тот же день прокуратура дала Нике Мелия дополнительную неделю на выполнение условий залога. По информации ведомства, в случае неуплаты прокуратура обратится в суд с ходатайством о его задержании. Срок для уплаты оставшейся части залога Мелия истек 12 февраля.
Именно в этот день Генеральная прокуратура обратилась к парламенту по поводу применения задержания в качестве меры пресечения в отношении Ники Мелия. Председатель «Национального движения» Ника Мелия заявляет, что не собирается платить залог.
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