

Омбудсмен Грузии назвала крайне тревожным решение суда по делу Мелия

18.02.2021 09:44

Новости-Грузия



Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала крайне тревожным решение суда об аресте лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.



17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для Мелия с залога на заключение. Политик проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Он обвиняется в организации «группового насилия» во время акции протеста и «попытке штурма парламента».



«Решение Тбилисского городского суда по поводу заключения Ники Мелия крайне тревожно! Я и мои сотрудники в течение всего дня следили за процессом. По нашим наблюдениям, не были представлены доказательства, которые бы обосновали необходимость избрания самой строгой меры пресечения – заключения», — пишет Ломджария на своей странице в фейсбуке.



Омбудсмен выразила надежду, что решение о заключении политика будет обжаловано в суде вышестоящей инстанции либо в международном суде.



16 февраля парламент Грузии приостановил депутатскую неприкосновенность Ники Мелия, который формально оставаться депутатом парламента, хотя вместе еще с еще 50 оппозиционерами он отказался от мандата, так как считает выборы сфальсифицированными.



С ходатайством о помещении депутата под стражу в суд обратилась Генпрокуратура Грузии. Причиной послужил отказ Мелия выплатить залог в размере 40 тысяч лари, установленный в качестве меры пресечения.



Решение о невыплате залога было принципиальным, Мелия неоднократно заявлял о политическом преследовании.



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