

МВД Грузии объявило об отмене операции по задержанию Мелия

18.02.2021 11:11

Новости-Грузия



МВД Грузии отложило операцию по задержанию лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия из-за отставки Георгия Гахария с должности премьер-министра.



«В связи с отставкой премьер-министра МВД временно отложило запланированное задержание Никанора Мелия», — говорится в заявлении министерства.



В ведомстве не уточнили, когда будут возобновлены процедуры по исполнению судебного решения.



Некоторое время назад Гахария заявил, что подает в отставку, поскольку не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.



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