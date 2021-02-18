

Мне все это напоминает историю Навального и Путина - Зигимантас Павильонис

18.02.2021 16:14





«Мне все это напоминает историю Навального и Путина, я думаю, что для страны – кандидата в НАТО и в Евросоюз, это будет самоубийством», - так отреагировал член парламента Литвы Зигимантас Павильонис в связи с решением Тбилисского городского суда приговорить Нику Мелия к тюремному заключению.



«На Западе, в Европе, мы не арестовываем лидеров оппозиции, мне все это напоминает историю Навального и Путина, я думаю, что для страны – кандидата в НАТО и в Евросоюз, это будет самоубийством.



Мы боремся за ваше европейское будущее и я не думаю, что у вас много таких друзей. Сейчас приходит администрация Байдена, с которой я долгое время работал в тот период, когда был послом в Соединенных штатах, я знаю, что для этих людей важны демократия, права человека и достоинство.



Если это правительство действительно думает о членстве в Евросоюз, а у нас есть сигналы, что это в случае с НАТО может произойти даже раньше. Поэтому, даже и не пытайтесь к принятию таких шагов. Россия постоянно пытается нас разделить, она и сейчас пытается вас спровоцировать, но вы будьте умнее», - говорит Зигимантас Павильонис.



По его словам, возможно единственным выходом сейчас будет, это проведение в Грузии повторных выборов.



«В Тбилиси приедем я, министр иностранных дел, возможно приедет и мой президент с одним единственным посланием – сесть за стол переговоров, найти компромисс, объединиться и идти на Запад, новые выборы могут быть единственным решением, но все стороны должны согласиться - когда и на каких условиях», - сказал Зигамантас Павильонис в эфире «Главного канала».



Зигамантас Павильонис говорит, что завтра, 19 февраля он прилетит в Грузию и встретится с лидерами оппозиции, также он попытается встретиться с правительством.





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