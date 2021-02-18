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Экс-президент Эстонии: Не иди этим путем, ты заслуживаешь гораздо лучшего, дорогая Грузия!
18.02.2021 18:04
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес откликается на события в Грузии.
«Не иди этим путем, Грузия. В Европе и на Западе много людей и стран, которые были бы рады списать вас со счетов - на одну бывшую советскую республику меньше, о которой нужно беспокоиться. Они подпитывают самообразованный нарратив о вас, что вы не можете проводить реформы и не стоите поддержки», - написал бывший президент.
По его словам, он серьезно взволнован тем, что сейчас происходит в стране.
«В отличие от дипломатических заявлений, когда я говорю, что «глубоко обеспокоен», это значит, что я серьезно взволнован, вызывает даже отвращение то, что происходит в стране, для популяризации, защиты, роста, помощи которой я провел 23 года. Ты заслуживаешь гораздо лучшего, дорогая Грузия!»- написал Тоомас Хендрик Ильвес.
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