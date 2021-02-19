

Экс-глава МО Грузии: Гарибашвили был высокооплачиваемым сотрудником компании, продвигающей российско-китайские интересы

19.02.2021 17:50





Экс-министр обороны Грузии, а ныне глава организации «Гражданская идея» Тинатин (Тина) Хидашели обращается к парламенту и кандидату в премьер-министры страны.



В обращении политик заявляет, что в случае инаугурации Гарибашвили вопрос государственной безопасности может стать проблемным.



«Известно, что г-н Гарибашвили после ухода с поста премьер-министра в 2015 году долгое время был высокооплачиваемым сотрудником китайской государственной компании CEFC.



В мире компания была известна своей коррумпированностью, осуществлением различных видов махинаций, подкупом высокопоставленных чиновников и другими уголовными преступлениями, а большое количество высокопоставленных должностных лиц компании все еще находятся под следствием.



Сегодня Грузия находится в чрезвычайно сложной ситуации, и среди них важная линия безопасности страны проходит через китайско-российские интересы в Грузии. На сегодняшний день CEFC по-прежнему владеет 75% свободной промышленной зоны Поти. Несмотря на то, что сама китайская компания является банкротом, не выполнила свои обязательства и находится в процессе выплат кредиторам, правительство Грузии еще не начало процесс возврата имущества.



Проблема обостряется с каждым днем, так как стратегические объекты Поти могут перейти в собственность Госбанка России. Банк, которому китайская компания задолжала огромную сумму.



Мы обращаемся к кандидату на пост премьер-министра: объяснить, какое решение он намерен принять по этому вопросу — по части возврата имущества Грузии государству его бывшим работодателем, а ныне разоблаченной компанией-банкротом, по ряду уголовных дел ?



Мы обращаемся к Парламенту Грузии с просьбой уделить этому вопросу особое внимание в процессе принятия решений. Этот вопрос уже был проблемой во время нахождения г-на Гарибашвили на посту министерства обороны г-на Гарибашвили, и в условиях его предлагаемого премьерства, это вопрос государственной безопасности станет еще более проблемным», — говорится в заявлении.



Что известно о компании CEFC



CEFC China Energy стала владельцем 75% свободной промышленной зоны Поти в 2017 году. В компании работало 30 000 сотрудников по всему миру, а ее оборот в 2014–2016 годах составлял десятки миллиардов долларов. Однако позже компания оказалась втянутой в ряд коррупционных скандалов.



В 2017 году Патрик Хо, глава некоммерческой организации, связанной с CEFC, был арестован в Нью-Йорке по обвинению в участии в многомиллионной схеме подкупа лидеров некоторых африканских стран.



В марте 2018 года стало известно, что основатель CEFC Ю Цзянмин стал объектом расследования возможных экономических преступлений. В марте того же года были опубликованы сообщения о его аресте в Китае. Позже Цзянмин перестал появляться на публике.



Иракли Гарибашвили был принят на работу в компанию в феврале 2018 года. Он занимал должность советника наблюдательного совета.



Тина Хидашели занимала пост министра обороны во время пребывания Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра. Кандидатура Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра была повторно выдвинута «Грузинской мечтой» 18 февраля.



17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелия к предварительному заключению. Мелия и лидеры оппозиции собрались у штаб-квартиры ЕНД и заявили, что не позволят полиции арестовать политика.



18 февраля, премьер-министр Гиорги Гахария подал в отставку. Как отметил Гахария, он не согласен с арестом Мелия, если это решение может спровоцировать дестабилизацию в стране.



После отставки Гахария в МВД заявили, что задержание Мелия отложено в связи с отставкой премьер-министра.



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