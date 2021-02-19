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Гарибашвили представил новый состав правительства
19.02.2021 18:39
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили представил новый состав правительства Грузии.
О новом составе Кабинета министров стало известно после заседания политсовета «Грузинской мечты — Демократической Грузии».
В составе правительства только два изменения: Джуаншер Бурчуладзе займет должность министра обороны, а Ираклий Карселадзе станет министром регионального развития и инфраструктуры.
Обновленный состав правительства выглядит следующим образом:
Министр регионального развития и инфраструктуры — Ираклий Карселадзе;
министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе;
министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури;
министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава;
министр иностранных дел — Давид Залкалиани;
министр финансов — Иванэ Мачавариани;
министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели;
министр труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили;
министр обороны — Джуаншер Бурчуладзе;
государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия — Тея Ахвледиани.
По имеющейся на данный момент информации, состав правительства будет утвержден парламентом на следующей неделе.
Вчера «Грузинская мечта» выдвинула Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры.
Выдвижение кандидата на пост премьер-министра стало необходимым после отставки Георгия Гахария.
Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 20 ноября 2013 года по 24 декабря 2015 года.
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