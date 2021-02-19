

Гарибашвили представил новый состав правительства

19.02.2021 18:39





Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили представил новый состав правительства Грузии.



О новом составе Кабинета министров стало известно после заседания политсовета «Грузинской мечты — Демократической Грузии».



В составе правительства только два изменения: Джуаншер Бурчуладзе займет должность министра обороны, а Ираклий Карселадзе станет министром регионального развития и инфраструктуры.



Обновленный состав правительства выглядит следующим образом:



Министр регионального развития и инфраструктуры — Ираклий Карселадзе;



министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе;



министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури;



министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава;



министр иностранных дел — Давид Залкалиани;



министр финансов — Иванэ Мачавариани;



министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели;



министр труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе;



министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили;



министр обороны — Джуаншер Бурчуладзе;



государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия — Тея Ахвледиани.



По имеющейся на данный момент информации, состав правительства будет утвержден парламентом на следующей неделе.



Вчера «Грузинская мечта» выдвинула Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры.



Выдвижение кандидата на пост премьер-министра стало необходимым после отставки Георгия Гахария.



Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 20 ноября 2013 года по 24 декабря 2015 года.



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