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Гарибашвили представил новый состав правительства


19.02.2021   18:39


Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили представил новый состав правительства Грузии.

О новом составе Кабинета министров стало известно после заседания политсовета «Грузинской мечты — Демократической Грузии».

В составе правительства только два изменения: Джуаншер Бурчуладзе займет должность министра обороны, а Ираклий Карселадзе станет министром регионального развития и инфраструктуры.

Обновленный состав правительства выглядит следующим образом:

Министр регионального развития и инфраструктуры — Ираклий Карселадзе;

министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе;

министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури;

министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава;

министр иностранных дел — Давид Залкалиани;

министр финансов — Иванэ Мачавариани;

министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели;

министр труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе;

министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили;

министр обороны — Джуаншер Бурчуладзе;

государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия — Тея Ахвледиани.

По имеющейся на данный момент информации, состав правительства будет утвержден парламентом на следующей неделе.

Вчера «Грузинская мечта» выдвинула Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры.

Выдвижение кандидата на пост премьер-министра стало необходимым после отставки Георгия Гахария.

Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 20 ноября 2013 года по 24 декабря 2015 года.

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