

За каждый день локдауна Грузия теряет 4,8 млн. долларов

22.02.2021 12:37

СОВА



Из-за двух локдаунов Грузия потеряла порядка 1 миллиарда лари (примерно 302,4 млн. долларов по действующему курсу), выходит, что за каждый день ограничений страна лишалась примерно 16-ти миллионов лари (порядка 4,8 млн. долларов по действующему курсу). Об этом изданию bm.ge сообщил экономист Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе.



По его словам, после ослабления ограничительных мер пропорционально сократится и убыток, впрочем, и в 2021-м пандемия останется главным вызовом для экономики Грузии.



«От пандемии зависит, как начнет восстанавливаться туризм. У нас есть национальный план вакцинации, и крайне важно, чтобы он был реализован, но в то же время бизнес должен соблюдать установленные правила, а правительство должно установить минимальные ограничения», — сказал Кавтарадзе.



По его словам, в текущем году на рост экономики будут влиять различные факторы. Согласно прогнозам экономиста, восстанавливаться туристический сектор Грузии начнет во второй половине 2021-го, а прибыль составит всего 36% от доходов 2019-го.



«При таком предположении мы думаем, что экономика может вырасти на 5%. Помимо туризма, в этом росте также важны бюджетные стимулы. В этой связи особенно интересен план капитальных вложений на текущий год, который является рекордным», — отметил Лаша Кавтарадзе.



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