

80% COVID-ограничений будут сняты уже на этой неделе



СОВА 22.02.2021 16:37



80% COVID-ограничений будут сняты уже на этой неделе, заявил в парламенте пока еще кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили. По его словам, в ближайшие дни пройдет заседание Межведомственного координационного совета, где будут обсуждены послабления.



«Я объединил вопросы, касающиеся смягчения регуляций: открытия зимних курортов, открытия транспорта между Тбилиси и Рустави, вакцинации и могу сказать, что на этой неделе у нас состоится заседание координационного совета, где мы объявим о конкретных смягчениях регуляций, я могу сказать, что 80% этих регуляций будут сняты уже на этой неделе», — отметил он.



Вместе с тем, он пообещал, что к концу года вакцинация будет проведена 60% населения страны, а процедура будет добровольной.



«Что касается вопроса о том, когда поступит вакцина, первая вакцина, как я знаю от министра здравоохранения, будет ввезена в марте, и к концу года мы проведем вакцинацию 60% нашего населения, разумеется, она будет добровольной», — отметил Гарибашвили.



Напомним, ранее сообщалось, что первая партия препарата Pfizer, немногим более 29 тысяч доз (для двухэтапной вакцинации), будет завезена в Грузию во второй половине февраля. В начале марта анонсировался импорт AstraZeneca.



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