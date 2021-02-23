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Полиция задержала лидера грузинской оппозиции Нику Мелия


23.02.2021   09:00


Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан.

Несколько минут назад правоохранители вошли в комнату офиса «Национального движения», где вместе со сторонниками находился Ника Мелия.

Сторонники «Национального движения» попытались сопротивляться.

Как передает с места событий журналист Первого канала Грузии, Ника Мелия был помещен в машину и вывезен с территории центрального офиса «ЕНД».


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