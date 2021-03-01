

Оппозиция и власти ведут переговоры в резиденции президента

01.03.2021 21:35





Встреча между властями и оппозицией Грузии, инициированная президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проходит в эти минуты во дворце Орбелиани, в резиденции президента страны Саломе Зурабишвили.



Как сообщили в администрации главы государства, встречу проводит президент. Переговоры стартовали в 20:00 по Тбилиси.



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