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Оппозиция и власти ведут переговоры в резиденции президента
01.03.2021 21:35
Встреча между властями и оппозицией Грузии, инициированная президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проходит в эти минуты во дворце Орбелиани, в резиденции президента страны Саломе Зурабишвили.
Как сообщили в администрации главы государства, встречу проводит президент. Переговоры стартовали в 20:00 по Тбилиси.
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