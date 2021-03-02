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Глава МИД Грузии завтра посетит Турцию
02.03.2021 18:51
Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 3 марта посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.
В рамках визита будут обсуждены возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений с Грузией, обмен мнениями по актуальным региональным темам.
Напомним, что 18 февраля была запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, однако в тот же день заседание было отложено из-за отставки правительства Грузии.
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