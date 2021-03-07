

«Лело» требует отставки Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе

07.03.2021 11:37





Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе требует отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.



«Прошедший в эфире «ТВ Пирвели» 6 марта сюжет, содержащий разговоры Беры Иванишвили с Ираклием Гарибашвили и Анзором Чубинидзе, таит в себе признаки тяжелейшего организованного преступления.



«Лело» требует: незамедлительно начать расследование по упомянутым в сюжете фактам; подключить к расследованию авторитетные международные следственные институты; во избежание воздействия на следствие немедленно должны уйти в отставку премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.



Участие в любом формате с подключением Ираклия Гарибашвили для «Лело» неприемлемо», - пишет Мамука Хазарадзе.



Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, на которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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