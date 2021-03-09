

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с политической ситуацией в Грузии

09.03.2021 12:01





Сегодня в рамках пленарной сессии Европарламента депутаты Европарламента проведут дебаты в связи с текущей политической ситуацией в Грузии.



Вопрос внесен в повестку дня по инициативе европейских депутатов. Докладчиком по Грузии будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Для участия в пленарном заседании Европарламента на месте находится грузинская делегация.



Перед дебатами члены грузинской делегации провели встречи со своими европейскими коллегами. По информации депутатов, в ходе аудиенции, помимо путей выхода из политического кризиса в стране, речь шла о более широком спектре отношений с ЕС.



По словам депутата Георгия Хелашвили, депутатов Европарламента особенно интересовала реформа избирательной системы. По словам представителя правящей партии, депутаты Европарламента единогласно отметили, что инициированный законодательный пакет близок к видению Европарламента.



Что касается нынешней политической ситуации в Грузии, по словам Георгия Хелашвили, европейские законодатели решительно поддерживают диалог между властями и оппозицией и перенос процесса в парламент.



Пленарная сессия Европарламента открылась 8 марта и завершится 11 марта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





