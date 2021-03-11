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Первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в Грузию с 13 марта - министр
11.03.2021 16:20
По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, первую партию вакцины от коронавируса Грузия начнет получать за неделю раньше, чем планировалось, с 13 марта. Об этом министр сообщила на брифинге.
По ее словам, вакцина будет поступать в страну поэтапно.
«Сегодня у нас есть очень важная информация о том, что вакцина в Грузию поступит в ускоренном темпе. Дата приближена на неделю. Нам подтвердили, что с субботы начнется поэтапная поставка вакцины в Грузию. Еще раз хочу подтвердить большую благодарность в отношении компаний, а также всех тех сотрудников Минздрава, которые вовлечены в 24-часовой режим поставки вакцины и проделывают очень большую работу в этом направлении», - заявила Тикарадзе.
Как пояснила министр, с 13 марта в страну изначально поступит вакцина AstraZeneca.
Как сообщила Екатерина Тикарадзе, на первом этапе будет привито 43 200 человек, а повторно им сделают прививку после того, как в страну поступят дополнительные дозы AstraZeneca.
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