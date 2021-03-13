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Саакашвили: Я со своей командой создал грузинское государство
13.03.2021 20:02
Я со своей командой создал грузинское государство, и все, на чем стоит Грузия, создано нами, после этого разрушают, разрушают, разрушают. Они — разрушители, а мы
— строители», — сказал бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитет реформ Украины Михеил Саакашвили в интервью «ТВ Пирвели».
По его словам, ждя того, чтобы страна развивалась, необходима многопартийная коалиция. В то же время, как говорит Саакашвили, он безмерно верит в достоинство и потенциал грузинского народа.
«Сейчас нам нужна многопартийная коалиция, мирный переход к ситуации, в которой мы можем развиваться. Я думаю о моей стране, я всегда исходил из интересов моей страны. Грузия для меня инструкциям, пусть никто на это не надеется. Я горжусь своим народом, безмерно верю в его достоинство, будущее и потенциал. Пусть все угомонятся и присмотрят за своими носами. Мы никому не уступим нашу Грузию и ее будущее», — сказал Михеил Саакашвили.
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