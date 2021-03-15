

Гарибашвили: Наша цель - членство в Европейском Союзе и НАТО

15.03.2021 18:54





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал о своем официальном визите в Брюссель в социальной сети Twitter.



«Мы встретимся с высшими представителями Бельгии, Европейского Союза и НАТО. Прогресс, достигнутый Грузией, действительно замечателен, поскольку мы продолжаем продвигаться по европейскому и евроатлантическому пути. Наша конечная цель - стать членом ЕС и НАТО», - написал Ираклий Гарибашвили.



Напомним, что сегодня начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и правительственной делегации в Брюссель.



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