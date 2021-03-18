

Церцвадзе: Вакцина «Пфайзер» поступит в Грузию 22 марта

18.03.2021 14:52





По информации директора инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, вакцина «Пфайзер» поступит в Грузию 22 марта.



По его же словам, Грузия получит еще одну очень хорошую вакцину - «Нововакс», продажа которой в мире начнется в июне, и Грузия станет ее первым пользователем. Церцвадзе не исключил, что в случае получения международного признания и подтверждения эффективности в страну поступит и китайская вакцина.



«Сейчас, 22 марта, поступит партия «Пфайзер», затем поступят 80 тысяч вновь «АстраЗенека», затем по двустороннему соглашению снова будет завезена «АстраЗенека», насколько мне известно, но уже по соглашению между государствами, а не посредством международных инструментов. Также, возможно, но еще не решено, что в случае международного признания и подтверждения эффективности, будет завезена и китайская вакцина, и, что самое важное, практически подготовлен миллионный договор в связи с одной из лучших вакцин – это «Нововакс», которая в мире еще не продается. Продажа начнется в июне, и первым ее пользователем будет Грузия, и, как говорят, и я верю, поскольку ознакомился с документацией, это будет лучшая вакцина в мире, которая будет производиться по отличающейся технологии», - сообщил Церцвадзе.



По его словам, вакцинация в Грузии идет медленными темпами, поскольку, если мы хотим до конца года вакцинировать 60-65% населения, то за один день должны вакцинироваться 3000 человек.



«Вакцинация идет медленным темпом, но все-таки идет. Сегодня третий или четвертый день, и уже вакцинировано более 3 тысяч человек, но это очень мало, мы должны вакцинировать 3 тысячи человек в день, чтобы к концу года были привиты 60-65% населения. Всего зарегистрированы 5 тысяч врачей, это очень мало, поэтому мы обращаемся, и обращаюсь я лично, что вакцина безопасна», - сказал Церцвадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





