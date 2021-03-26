|
|
|
Посол Франции: Важно, чтобы напряженность на внутриполитическом фронте снизилась
26.03.2021 15:09
Важно, чтобы напряженность на внутриполитическом фронте снизилась и медиация ЕС в этом плане является хорошей возможностью для того, чтобы эта страница была перевернута, - об этом заявил журналистам посол Франции в Грузии Диего Колас.
«Думаю, напряженность, существующая в последние недели и месяцы, является настоящим вызовом для Грузии, поскольку Грузия сейчас и так перед значительными вызовами в плане здравоохранения и экономики, и регионального направления, где довольно сложная ситуация. Очень важно, чтобы все усилия в стране были направлены именно на эти вызовы, и важно, чтобы напряженность на внутриполитическом фронте снизилась, и медиация ЕС в этом плане является хорошей возможностью для того, чтобы перевернуть эту страницу. Я присоединяюсь к тем, кто призывает политических лидеров найти выход, перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на тех вопросах, концентрация на которых нужна стране», - заявил посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна