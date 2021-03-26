

Посол Франции: Важно, чтобы напряженность на внутриполитическом фронте снизилась

26.03.2021 15:09





Важно, чтобы напряженность на внутриполитическом фронте снизилась и медиация ЕС в этом плане является хорошей возможностью для того, чтобы эта страница была перевернута, - об этом заявил журналистам посол Франции в Грузии Диего Колас.



«Думаю, напряженность, существующая в последние недели и месяцы, является настоящим вызовом для Грузии, поскольку Грузия сейчас и так перед значительными вызовами в плане здравоохранения и экономики, и регионального направления, где довольно сложная ситуация. Очень важно, чтобы все усилия в стране были направлены именно на эти вызовы, и важно, чтобы напряженность на внутриполитическом фронте снизилась, и медиация ЕС в этом плане является хорошей возможностью для того, чтобы перевернуть эту страницу. Я присоединяюсь к тем, кто призывает политических лидеров найти выход, перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на тех вопросах, концентрация на которых нужна стране», - заявил посол.



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