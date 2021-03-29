

Турнава: Правительство обсуждает возможность открытия сухопутной границы

29.03.2021 18:50





Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы, заявила сегодня в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.



С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное авиасообщение. Иностранцы могут попать в Грузию на самолете, если предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Между тем сухопутные границы Грузии практически остаются закрытыми – через них пропускают либо граждан Грузии, либо иностранцев, если они предъявят документ о полном курсе вакцинации.



«Главное, что может подстраховать дельнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для превенции третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка», — заявила Турнава.



Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. В 2019 году туризм в Грузии установил рекорд — количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Но в 2020 году из-за пандемии, локдауна и закрытых границ туристическая индустрия практически полностью остановила свою работу. Доходы в 2020 году от туризма опустились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.



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