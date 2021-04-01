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Владимир Познер и его гости покинули Грузию


01.04.2021   12:37


Самолет, на борту которого российский журналист Владимир Познер и его гости, вылетел из международного аэропорта Тбилиси.

Напомним, Владимир Познер прибыл в Грузию 31 марта. Его визит вызвал протесты гражданских активистов, к которым позже присоединились политики.

По словам активистов, Познер является автором заявления, согласно которому, «Абхазия никогда не будет частью Грузии», нанеся этим оскорбление территориальной целостности Грузии, и должен покинуть Грузию. При этом активисты заявляли, что Познер и его гости нарушили т.н. комендантский час.

Как заявил РИА Новости сам Познер, он приехал в Тбилиси отметить свой день рождения и обратно собирался возвращаться 3 апреля.

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