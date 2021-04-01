

Гарибашвили: Познер не нарушал закон об оккупированных территориях

01.04.2021 13:08





Они въехали в страну в полном соответствии с законом - одна группа нашего общества решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила «Национальное движение», - так откликнулся премьер-министр Ираклий Гарибашвили на протест, выраженный частью грузинского общества в связи с приездом в Грузию российского журналиста Владимира Познера и его гостей.



По его словам, эта форма протеста лидеров «Нацдвижения» и их групп была совершенно недопустима.



«Хочу откликнуться на события прошлой ночи, хочу отметить, что Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупированных территориях. Он часто гостит в Грузии с паспортом США. Это был его очередной визит частного характера, в соответствии с постановлением правительства, у него и сопровождавших его лиц был т.н. ковид-паспорт, отрицательный ответ PCR -теста. Соответственно, они въехали в страну в полном соответствии с законом. Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси без учета регуляций, конечно, это неприемлемо для всех нас, конечно, является нарушением и соответствующие органы немедленно отреагировали, в частности оштрафовано как заведение, так и каждый индивидуально.



Как вы знаете, одна группа нашего общества решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила «Национальное движение», и, по обыкновению, внесла события в рамки своей повестки дня. И на этот раз цель «Национального движения» и, в частности, Саакашвили, разумеется, деструкция и саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, ущемление международного имиджа нашей страны. И на этот раз сделали все это на фоне того, когда наша страна частично открывается для туристов и вы знаете, насколько важен для нас въезд туристов, особенно в этой ситуации, которая очень важна для туристического сектора, для возрождения экономики, для наших людей, населения. Разумеется, эта форма протеста лидеров «Национального движения» и их групп была совершенно недопустима, что явно за пределами цивилизованных форм и грузинских стандартов. Мы еще раз убедились, что «Нацдвижение» сформировалось в абсолютно радикальную и деградировавшую группу, с которой просто невозможен цивилизованный диалог», - заявил Ираклий Гарибашвили.



По словам премьера, государственные ведомства действовали при полном соблюдении закона.









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