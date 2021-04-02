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Саакашвили: Познер не был главным в делегации из России
02.04.2021 18:38
Бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михеил Саакашвили прокомментировал визит Владимира Познера в размещенном на Facebook видео.
По словам Саакашвили, Познер не был главным в делегации из России.
«В состав делегации входил генеральный директор ТАСС, которое является официальным информационным агентством правительства России, которое оправдывает все безобразия, совершенные против Грузии и других соседей.
«Спутник» — это специально созданное радио, которому Иванишвили дал лицензию на вещание в Грузии, которое запрещено в Украине и занимается подрывной деятельностью, приехал его вице-президент.
Это генералы гибридной войны!
Познер — старый КГБ-шник, которого Путин выкатил в 2008 году — он негласный враг Грузии!
Да, к гостю нужно относиться как к гостю, а к врагу — как к врагу!
Грузинская молодежь исполнила этому Познеру и российским пропагандистам, я очень горжусь нашей молодежью, нашим патриотическим духом и нашим грузинским менталитетом! Все будет хорошо!» — говорится в заявлении Саакашвили.
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