

Саакашвили: Познер не был главным в делегации из России

02.04.2021 18:38





Бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михеил Саакашвили прокомментировал визит Владимира Познера в размещенном на Facebook видео.



По словам Саакашвили, Познер не был главным в делегации из России.



«В состав делегации входил генеральный директор ТАСС, которое является официальным информационным агентством правительства России, которое оправдывает все безобразия, совершенные против Грузии и других соседей.



«Спутник» — это специально созданное радио, которому Иванишвили дал лицензию на вещание в Грузии, которое запрещено в Украине и занимается подрывной деятельностью, приехал его вице-президент.



Это генералы гибридной войны!



Познер — старый КГБ-шник, которого Путин выкатил в 2008 году — он негласный враг Грузии!



Да, к гостю нужно относиться как к гостю, а к врагу — как к врагу!



Грузинская молодежь исполнила этому Познеру и российским пропагандистам, я очень горжусь нашей молодежью, нашим патриотическим духом и нашим грузинским менталитетом! Все будет хорошо!» — говорится в заявлении Саакашвили.





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