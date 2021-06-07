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Помощник Госсекретаря США проведет сегодня встречи в Грузии
07.06.2021 11:02
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер прибудет в Грузию сегодня.
По информации посольства, официальные встречи в рамках визита пройдут 7 июня.
Филипп Рикер сначала проведет встречу по поводу свободы медиа с представителями групп по адвокатированию.
Запланированы встречи с министром обороны Грузии Джумбером Бурчуладзе и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В 17:15 во Дворце учащейся молодежи пройдет пресс-конференция.
В конце дня же Филипп Рикер встретится с лидерами оппозиционных партий.
Как известно, кроме Грузии Филипп Рикер посетит также Азербайджан и Армению. Как отмечается в информации Госдепартамента США, целью его визита является прогресс двусторонних и региональных приоритетов и выражение поддержки США демократического и экономического развития региона.
«Действующий помощник госсекретаря Рикер в Грузии проведет встречи с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить выполнение подписанного политическими партиями 19 апреля соглашения, а также вопросы текущей агрессии и оккупации Грузии со стороны России», - отмечается в информации.
По данным Госдепа, в Армении и Азербайджане Филипп Рикер встретится с представителями правительств, гражданского общества и бизнеса и обсудит двусторонние приоритеты и вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе.
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