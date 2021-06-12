

ЦИК Грузии отрабатывает проведение выборов с использованием современных технологий

12.06.2021 13:28





В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии проходят имитированные выборы. Процесс голосования организован специальной группой, работающей в ЦИК по вопросам внедрения и использования электронных технологий в процесс голосования.



По информации ЦИК, имитированные выборы с использованием электронных технологий в процессе избирательных процедур – регистрации (идентификации) избирателей, голосовании и подсчете голосов начались в 08:00 и завершаться в 20:00. Для участия в голосовании зарегистрировано 822 избирателя.



«Для имитированных выборов создана участковая избирательная комиссия, укомплектованная как представителями ЦИК, так и политических партий. За выборами следят представители НПО, политических партий и медиа.



Рабочие встречи в связи с внедрением электронных технологий в избирательный процесс проводятся по инициативе политических партий и при технической поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES) с марта 2021 года. Во встречах вместе с сотрудниками ЦИК принимали участие представители следующих политических объединений: «Гирчи – Больше свободы», «Алеко Элисашвили – Граждане», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», «Европейские социалисты», «Лело – Мамука Хазарадзе» и «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели», - говорится в информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





