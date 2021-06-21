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Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину


21.06.2021   23:18


23 июня состоится визит в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили. Информацию распространяет администрация президента Грузии.

В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.

«В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти», - говорится в информации, которую распространяет администрация президента.

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