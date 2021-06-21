

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину

21.06.2021 23:18





23 июня состоится визит в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили. Информацию распространяет администрация президента Грузии.



В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.



«В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.



Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти», - говорится в информации, которую распространяет администрация президента.



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