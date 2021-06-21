|
|
|
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину
21.06.2021 23:18
23 июня состоится визит в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили. Информацию распространяет администрация президента Грузии.
В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.
«В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти», - говорится в информации, которую распространяет администрация президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна