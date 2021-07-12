

Илия II выражает соболезнования родным и близким Лексо Лашкарава

12.07.2021 17:09





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выражает соболезнования матери погибшего оператора Лексо Лашкарава, Тинатин Кахидзе, членам семьи и родственникам. Письмо соболезнования от Илии Второго распространила Патриархия.



«Конечно, Кончина ребенка — большая трагедия и боль для вас, но вы должны укрепить свою веру в вечную жизнь, обитателем которой уже стал Лексо (Александр).



Не сомневайтесь, он жив и с ним можно установить связь через молитву.



Мы также молимся за него, за его бессмертную душу, тем более, что я знаю, что она хотел встретиться с нами, но я хочу сказать вам, что ничто не может заменить пылкую просьбу матери. Поэтому ему нужна ваша жизнь, ваша молитвенная поддержка.



Пусть Бог даст вам эту силу и дарует вам душевный покой и стойкость.



Да благословит Бог жену и детей Лексо», — говорится в соболезновании Илии II.



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