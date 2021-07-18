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Оппозиция выразила протест на слушаниях главы МВД в парламенте
18.07.2021 14:47
Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в парламенте страны прервалось через несколько секунд после того, как он приступил к докладу.
В частности, как только глава МВД стал у трибуны и начал свое выступление с соболезнования семье умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, к его трибуне подошли оппозиционные депутаты с плакатами. На плакатах с одной стороны изображен Лексо Лашкарава, а с другой – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с надписью: «В отставку Гарибашвили».
Кроме того, параллельно перформансу оппозиции, с балкона зала пленарных заседаний представители СМИ вывесили баннер с надписью: «Возьмите на себя политическую ответственность».
Сейчас пленарное заседание приостановлено. Председатель парламента объявил технический перерыв.
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