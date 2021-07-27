

В Грузии вернут ряд ковид-ограничений

27.07.2021 12:22





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась.



По его словам, сегодня на заседании Координационного совета обсудили, какие дополнительные меры необходимо предпринять, и дали рекомендации по предотвращению распространения вируса.



Амиран Гамкрелидзе назвал несколько важных направлений на пути к победе над пандемией, в том числе активность по вакцинации и правильное соблюдение необходимых рекомендаций.



«Одно из первых направлений, которые мы сегодня обсуждали на совете, — это активизировать вакцинацию, а так же как можно чаще носить маску — и в закрытых помещениях, и на открытых пространствах, где собираются люди, особенно в предвыборный период, нужно будет носить маску.



Главное — полный запрет на массовые собрания, будь то вечеринка, свадьба, вечеринка, концерт, соответственно все должно быть предотвращено. Кроме того, необходимо будет контролировать границу, а также мобилизовать места, особенно в гостиницах. Сегодня Координационный совет издал другие инструкции по мобилизации необходимого количества комнат, чтобы о людях, как инфицированных, так и находящихся в контакте, у которых нет условий изоляции дома, позаботилось государство, об их изоляции, чтобы разорвать цепь передачи вируса», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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