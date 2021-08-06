

МИД Грузии: восстановлению отношений с Москвой мешает российская агрессия

06.08.2021 12:37





Министерство иностранных дел Грузии ответило на заявление заместителя директора Департамента печати и информации МИД РФ Александра Бикантова о том, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси.



«За несколько дней до 13-й годовщины полномасштабной военной агрессии России против Грузии представитель МИД России попытался состряпать очередную дезинформацию и пропагандистский нарратив о т. н. новой реальности и войне августа 2008 года».



Как подчеркнули в министерстве иностранных дел Грузии, параллельной реальности не существует, международное сообщество и международное право едины в вопросе агрессивных действий России, процесса оккупации и фактической аннексии.



«В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем августовскую войну 2008 года и установил юридический факт, что Российская Федерация как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективный контроль, несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в постоккупационный период. Страсбургский суд предъявил Российской Федерации обвинение в проведении этнической чистки и подчеркнул несоблюдение Москвой соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года», — говорится в заявлении МИД Грузии.



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