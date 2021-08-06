

О дипломатических отношениях с Россией не может быть и речи – Ираклий Кобахидзе

06.08.2021 15:45





«Красные линии пересечены не будут, а об остальном - посмотрим» – об этом лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, комментируя заявление Министерства иностранных дел России о возможном возобновлении авиасообщения.



«У нас имеется очень четко определенная политика по поводу этого вопроса. Существуют красные линии, связанные с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией. В рамках этих красных линий, безусловно, можно обсуждать обо всем. Это означает, что красные линии пересечены не будут, а об остальном - посмотрим», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Что касается вопроса о возможности восстановления отношений с Россией, Ираклий Кобахидзе отметил, что о дипломатических отношениях с Россией не может быть и речи.



«Исходя из того, что существуют красные линии, ни о каких дипломатических отношениях не может быть и речи, но что касается торгово-экономических-гуманитарных вопросов, в связи с этим всегда была определенная дискуссия и эта дискуссия может быть продолжена. Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наших граждан живут в Российской Федерации и, естественно, для них это интересный вопрос. В свое время оппозиция сделала все, чтобы нашим гражданам создать проблему», - отметил Ираклий Кобахидзе.





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