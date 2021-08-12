

В Грузии вводят строгие ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом

12.08.2021 18:03





Власти Грузии объявили о задействовании новых ограничений в связи с ростом случаев заражения коронавирусом – на три недели в стране остановят городской транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали. Об этом сообщил сегодня на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.



С 14 августа по 4 сентября в Грузии:

- Ограничивается движение муниципального транспорта. Запрет не коснется междугороднего транспорта.



- Полностью запрещаются фестивали, массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, за исключением соревнований, проводимых под международной эгидой.



- Ограничивается работа детских развлекательных центров.



- Объекты питания будут работать на час меньше, до 23:00.



Государственным ведомствам и частным компаниям поручено перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.



Будет максимально усилен контроль за соблюдением существующих правил, включая проведение свадеб, поминок и так далее. Заведения, где организуют подобные массовые мероприятий, оштрафуют на 10 тысяч лари, а в случае повторного нарушения — закроют.



Одновременно власти Грузии приняли ряд решений с целью увеличения темпов вакцинации. Так, к процессу подключаются бригады военных врачей, которые будут проводить прививки в разных населенных пунктах.



Кроме того, поскольку городской транспорт будет остановлен, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным учреждениям.



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