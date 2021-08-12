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В Грузии вводят строгие ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом
12.08.2021 18:03
Власти Грузии объявили о задействовании новых ограничений в связи с ростом случаев заражения коронавирусом – на три недели в стране остановят городской транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали. Об этом сообщил сегодня на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
С 14 августа по 4 сентября в Грузии:
- Ограничивается движение муниципального транспорта. Запрет не коснется междугороднего транспорта.
- Полностью запрещаются фестивали, массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, за исключением соревнований, проводимых под международной эгидой.
- Ограничивается работа детских развлекательных центров.
- Объекты питания будут работать на час меньше, до 23:00.
Государственным ведомствам и частным компаниям поручено перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Будет максимально усилен контроль за соблюдением существующих правил, включая проведение свадеб, поминок и так далее. Заведения, где организуют подобные массовые мероприятий, оштрафуют на 10 тысяч лари, а в случае повторного нарушения — закроют.
Одновременно власти Грузии приняли ряд решений с целью увеличения темпов вакцинации. Так, к процессу подключаются бригады военных врачей, которые будут проводить прививки в разных населенных пунктах.
Кроме того, поскольку городской транспорт будет остановлен, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным учреждениям.
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