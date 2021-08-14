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В Грузии сегодня вошли в силу дополнительные антикоронавирусные ограничения
14.08.2021 11:11
Согласно решению Межведомственного координационного совета, в Грузии с сегодняшнего дня вошли в силу дополнительные антикоронавирусные ограничения, которые будут действовать в течение трех недель — по 4 сентября.
В частности, с 14 августа по 4 сентября:
Останавливается движение муниципального транспорта. Городское движение будет ограничено. Ограничение не распространяется на междугородний транспорт;
Действует запрет на фестивали, развлекательные мероприятия, концерты и спортивные соревнования, за исключением спортивных соревнований, проводимых под международной эгидой;
Не работают детские развлекательные центры;
Время работы объектов общепита (кафе, рестораны и т.д.) сокращено до 23:00.
Госучреждениям поручено по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Совет дал аналогичную рекомендацию и частным работодателям.
Согласно решению Совета, в целях максимального расширения масштабов вакцинации, к процессу вакцинации привлечены бригады, состоящие из военных врачей; в условиях ограничения городского транспорта государство обеспечивает регулярную подвозку населения к основным центрам вакцинации.
По сообщению администрации правительства, будет максимально усилен контроль за исполнением действующего законодательства, в том числе за проведением общественных мероприятий, таких как свадьбы, поминки и т. д. За проведение этих мероприятий объекты будут оштрафованы на 10 тысяч лари, а в случае повторного нарушения подлежат закрытию.
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