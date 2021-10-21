

Гарибашвили: Исключено, чтобы Саакашвили вышел из заключения раньше срока

21.10.2021 19:18





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, досрочное освобождение Михеила Саакашвили или его передача украинской стороне исключены. Об этом Гарибашвили заявил журналистам.



Как отметил премьер, Саакашвили будет сидеть в тюрьме как минимум, 6 лет.



«Главный преступник в тюрьме, Саакашвили будет в тюрьме минимум 6 лет. Я слышал от нескольких наших сторонников, что сознательно распространяют информацию, будто он не будет сидеть 6 лет, что намерены передать его в Украину и т. д. И то, и другое исключено. Исключено, чтобы Саакашвили вышел из заключения раньше срока. Он будет сидеть в тюрьме минимум 6 лет, также исключено, я не могу делать об этом серьезный комментарий, не планируется ли его передача Украине. Это полный абсурд», - сказал Гарибашвили.



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