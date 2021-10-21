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Отец Михаила Саакашвили госпитализирован с сердечным приступом


21.10.2021   21:30


Отец находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили госпитализирован.

По существующей информации, у Николоза Саакашвили сердечный приступ.

Николоз Саакашвили помещен в клинику Чапидзе.

Как сообщают в пресс-службе клиники, отец экс-президента будет выписан завтра.

«Николоз Саакашвили в порядке, завтра выпишется. Мы не можем предоставить больше информации о нем, потому что она конфиденциальна», - сказали в клинике.

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