

Отец Михаила Саакашвили госпитализирован с сердечным приступом

21.10.2021 21:30





Отец находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили госпитализирован.



По существующей информации, у Николоза Саакашвили сердечный приступ.



Николоз Саакашвили помещен в клинику Чапидзе.



Как сообщают в пресс-службе клиники, отец экс-президента будет выписан завтра.



«Николоз Саакашвили в порядке, завтра выпишется. Мы не можем предоставить больше информации о нем, потому что она конфиденциальна», - сказали в клинике.



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