

Прокуратура предоставила проправительственному телеканалу записи из мобильного телефона Михеила Саакашвили

22.10.2021 13:02





«Михеил Саакашвили является политическим заложником, мы видим, что над ним даже не ведутся судебные процессы», - по заявлению адвоката Михеила Саакашвили Беки Басилая, которое он сделал в передаче «Первая линия», видеоматериал, который связан с пересечением границы Михеилом Саакашвили и который был опубликован телеканалом «Имеди», это деяние, осуществленное с полным нарушением закона.



По разъяснению Басилая, принадлежащие Саакашвили мобильные телефоны, которые находятся у следствия, еще не вскрыты и содержащиеся в них материалы не приобщены к делам, однако видеоматериалы имеются у телеканала «Имеди», что свидетельствует о том, что прокуратура передала им эти материалы.



«И сейчас они вынесли такую информацию, вынос которой является преступлением, я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера были переданы полные материалы относительно этого пересечения границы, согласно этим материалам, информация, извлеченная из телефонов Михеила Саакашвили не является открытой и приобщенной к делу, то есть получается, что прокуратура предоставила телекомпании «Имеди» материалы, которые не приобщены к материалам дела, однако, предоставление полученной с личного телефона Саакашвили информации телевидению является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео», - заявил Басилая.



По его словам, адвокаты Саакашвили данное деяние прокуратуры обжалуют как в судах Грузии, так и Страсбурга.



«Несмотря на то, что сегодня в Грузии не существует суда и он упразднен, мы предпринимаем все правовые шаги для того, чтобы все это было задокументировано, и когда наступит настоящее правосудие, на все должны быть даны ответы, и мы обязательно представим вещественные доказательства в Страсбургский суд по правам человека», - заявил Басилая.





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