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Лиза Ясько: Мне очень страшно и я не знаю, что будет на следующей встрече
22.10.2021 22:23
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в колонии посетила депутат Верховной Рады Украины и его подруга Лиза Ясько.
Как заявила журналистам Ясько, ее цель - убедить Саакашвили в том, что стране он нужен здоровым.
По словам депутата Рады, жизнь третьего президента Грузии находится в опасности.
«Он готов идти до конца даже ценой своей жизни. Мне очень больно видеть все это. Такие люди не созданы для тюрьмы. Главное для нас - сделать все, чтобы он был здоров.
Моя цель - убедить его, что стране он нужен здоровым. Его жизнь в опасности, он нам очень нужен как украинский политик.
Его состояние ухудшается с каждым днем», - сказала Лиза Яско.
Напомним, третий президент Грузии был задержан 1 октября.
Находясь в тюрьме Михеил Саакашвили объявил голодовку, которая длится ужу 22 дня.
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