

Лиза Ясько: Мне очень страшно и я не знаю, что будет на следующей встрече

22.10.2021 22:23





Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в колонии посетила депутат Верховной Рады Украины и его подруга Лиза Ясько.



Как заявила журналистам Ясько, ее цель - убедить Саакашвили в том, что стране он нужен здоровым.



По словам депутата Рады, жизнь третьего президента Грузии находится в опасности.



«Он готов идти до конца даже ценой своей жизни. Мне очень больно видеть все это. Такие люди не созданы для тюрьмы. Главное для нас - сделать все, чтобы он был здоров.



Моя цель - убедить его, что стране он нужен здоровым. Его жизнь в опасности, он нам очень нужен как украинский политик.



Его состояние ухудшается с каждым днем», - сказала Лиза Яско.



Напомним, третий президент Грузии был задержан 1 октября.



Находясь в тюрьме Михеил Саакашвили объявил голодовку, которая длится ужу 22 дня.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





