

Михаилу Саакашвили оказали медицинскую помощь

23.10.2021 10:36





Третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили оказали медицинскую помощь в 12-м пенитенциарном учреждении Рустави.



Как заявил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, один из параметров в анализе крови Михеила Саакашвили был изменен, и врачи приняли решение сделать ему переливание.



По словам Кипшидзе, вместе с ним были тюремные врачи и группа реанимобиля.



«Эта процедура проводилась в полевых условиях. Этот медицинский кабинет не для этого. Поэтому его нужно лечить в больнице, в гражданской больнице, а не в тюремной больнице. Его состояние сейчас нормальное. Сегодня мы преодолели кризис. Он в лучшем состоянии, чем был .., но завтра ему может стать хуже. Нам очень помог реанимобиль, мы провели эту процедуру вместе с врачами-реаниматологами и тюремными врачами», - заявил Николоз Кипшидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





