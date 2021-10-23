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Михаилу Саакашвили оказали медицинскую помощь
23.10.2021 10:36
Третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили оказали медицинскую помощь в 12-м пенитенциарном учреждении Рустави.
Как заявил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, один из параметров в анализе крови Михеила Саакашвили был изменен, и врачи приняли решение сделать ему переливание.
По словам Кипшидзе, вместе с ним были тюремные врачи и группа реанимобиля.
«Эта процедура проводилась в полевых условиях. Этот медицинский кабинет не для этого. Поэтому его нужно лечить в больнице, в гражданской больнице, а не в тюремной больнице. Его состояние сейчас нормальное. Сегодня мы преодолели кризис. Он в лучшем состоянии, чем был .., но завтра ему может стать хуже. Нам очень помог реанимобиль, мы провели эту процедуру вместе с врачами-реаниматологами и тюремными врачами», - заявил Николоз Кипшидзе.
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