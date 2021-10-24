

Гарибашвили пытается убедить сторонников, что Саакашвили симулирует голодовку

24.10.2021 19:32





Этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября. Люди утомились, просто позорно, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в связи с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



Как он отметил, Михеил Саакашвили не будет привилегированным заключенным.



«Будучи президентом, он думал, что стоял выше закона. Поэтому притеснял население, отнимал у людей бизнесы, дома. Его партия и палачи пытали и насиловали людей. Сейчас приехал из-за своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго.



Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы», - отметил Гарибашвили.



Напомним, что вчера экс-президенту Михеилу Саакашвили срочно потребовалось вмешательство врачей. С этой целью у тюрьмы, где он содержится, постоянно дежурит реанимобиль. Состояние экс-президента ухудшается с каждым днем. Голодовка продолжается уже 24-ый день.



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