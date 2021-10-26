

Пенитенциарная служба ввела новые ограничения для Михеила Саакашвили

26.10.2021 17:39





По информации исполнительного секретаря «Национального движения» Кобы Накопия, администрация Руставской тюрьмы №12 провела ремонт и затемнила окна на этаже Михеила Саакашвили, чтобы сторонники не могли видеть Саакашвили с улицы.



Вместе с тем, как отметил Накопия в беседе с журналистами, всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить из тюрьмы письма Саакашвили.



По мнению Накопия, представители правящей «Грузинской мечты» уже боятся писем, написанных рукой Саакашвили, поэтому, допустив его перевод в гражданскую больницу», «они впадут в панику».



«Всем известно, что Михеилу Саакашвили не разрешают осуществлять телефонные звонки, и они боятся его голоса. Все окна затемнили, покрасили и закрыли так, чтобы с улицы его не увидел ни один сторонник. В один день они провели ремонт.



А теперь всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить его письма… Понятно, что они боятся его голоса и отложили процессы, чтобы люди не увидели его. Он сам иногда шутит над своей каллиграфией, и сейчас правящая «Грузинская мечта» боится уже и писем, написанных его каллиграфией. Представьте, в какой они будут панике, если допустят его перевода в гражданскую больницу», - отметил Коба Накопия.



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