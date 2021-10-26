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Михаил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани
26.10.2021 20:07
Один из адвокатов бывшего президента Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что Саакашвили слаб.
«Его тело заметно ослабло, он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением», — заявил Гварамия.
По словам Ники Гварамия, единственное, что вдохновляет Саакашвили — это его мотивация к неминуемой победе.
«Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михеил Саакашвили не умрет», — сказал Ника Гварамия.
По словам Гварамия, Саакашвили призвал всех прийти на избирательные участки и поприветствовал кандидатов в мэры.
«Ему это очень нравится, и он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это», — сказал Гварамия.
Гварамия также отметил, что Михеил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани.
«Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму», — отмечается в письме Саакашвили.
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