

Саакашвили отказывается делать анализы и принимать медицинские процедуры - врач из Украины

27.10.2021 17:34





Врач из Украины Максим Парабинис посетил в пенитенциарном учреждении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.



По его заявлению, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили.



«К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, который держит голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении. Михеил Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, которые облегчают голодовку», — сказал украинский врач.



Врач говорит, что Саакашвили чувствует поддержку, и, поскольку не может воспользоваться законными правами, то единственным методом борьбы остается отказ от медицинской помощи.



Украинский врач говорит, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля: «Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья.



Я его осмотрю, как только мне разрешат. Я могу сегодня же. У меня с собой есть соответствующие инструменты, и я мог осмотреть его ещё вчера», — сказал украинский врач.





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