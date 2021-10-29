

МИД: Переговоров об экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину не было до сих пор и не ведется сейчас

29.10.2021 19:34





В МИД Грузии не подтверждают информацию, якобы по дипломатическим каналам ведутся переговоры о передаче Михеила Саакашвили Украине.



Таким образом ведомство откликнулось "IPN" на заявление депутата Рады Украины Юлии Клименко, в котором говорилось, что в непрерывном режиме идут дипломатические переговоры о возвращении Саакашвили в Украину.



«Мы заявляем с полной ответственностью и не подтверждаем информацию в связи с тем, будто по этому вопросу с украинской стороной по дипломатическим каналам идут переговоры», - отмечают в ведомстве.



Как пояснили в МИДе, переговоров об экстрадиции Михеила Саакашвили в Украину не было до сих пор и не ведется сейчас.



Напомним, депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко заявила у 12-го пенитенциарного учреждения, что они просят передать Михеила Саакашвили Украине, поскольку он является гражданином Украины. На вопрос, ведутся ли переговоры о возвращении Саакашвили в Украину, депутат ответила, что переговоры ведутся постоянно на дипломатическом уровне.



«Эти переговоры ведутся на дипломатическом уровне каждый день. Этот процесс потребует времени, он не будет решен за один день. Насколько нам сообщил посол Украины, с которым мы встречались, эти переговоры идут постоянно», - отметила депутат.



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