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Несколько человек задержаны на акции у здания парламента Грузии
01.11.2021 21:17
Около парламента в Тбилиси полиция задержала несколько участников акции протеста.
Протестующие собирались установить перед парламентом палатку, чего им не позволили сделать правоохранители.
По предварительной информации, задержано несколько человек, в том числе гражданин США Паата Абжандадзе.
Для справки, на акции перед парламентом граждане протестуют против результатов выборов и заключения в тюрьму третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
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