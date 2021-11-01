

Несколько человек задержаны на акции у здания парламента Грузии

01.11.2021 21:17





Около парламента в Тбилиси полиция задержала несколько участников акции протеста.



Протестующие собирались установить перед парламентом палатку, чего им не позволили сделать правоохранители.



По предварительной информации, задержано несколько человек, в том числе гражданин США Паата Абжандадзе.



Для справки, на акции перед парламентом граждане протестуют против результатов выборов и заключения в тюрьму третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.





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