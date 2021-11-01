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Несколько человек задержаны на акции у здания парламента Грузии


01.11.2021   21:17


Около парламента в Тбилиси полиция задержала несколько участников акции протеста.

Протестующие собирались установить перед парламентом палатку, чего им не позволили сделать правоохранители.

По предварительной информации, задержано несколько человек, в том числе гражданин США Паата Абжандадзе.

Для справки, на акции перед парламентом граждане протестуют против результатов выборов и заключения в тюрьму третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

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